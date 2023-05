Jüchener Frauen in der Kommunalpolitik Mit „Willy wählen“ in die Schule

Erst spät ist die Jüchenerin Angelika Herten-Schmitz aktiv geworden als Frau in der Kommunalpolitik. Doch von Jugend an habe sie sich für Politik interessiert, vor allem für sozialpolitische Aspekte, erzählt die 62-Jährige. Seit 2015 arbeitet sie für die SPD im Jüchener Stadtrat mit Sitz im Schul- und Jugendausschuss mit. Sie ist Sprecherin für das SPD-Ortsnetz Jüchen-Garzweiler und Fraktionsgeschäftsführerin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Franz-Josef Herten hatte sie im Jahr 2012 beschlossen: „Jetzt bringen wir uns in die Kommunalpolitik ein“, erinnert sie sich. Ihr Mann hatte zwar zwei Monate vor ihrem Parteieintritt schon mal „das Feld erkundet“. Angelika Herten-Schmitz betont aber selbstbewusst: „Ich bin nicht nur eine mitgebrachte Ehefrau, ich habe für mich selbst entschieden.“