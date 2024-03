Wechsel bei den Florianern Frank Poestgens im Führungsteam der Jüchener Feuerwehr

Frank Poestgens kennt die Abläufe der Feuerwehr Jüchen seit seiner Jugend. Im Alter von 14 Jahren trat er 1995 in die Jugendfeuerwehr ein. Er wurde 1997 in die aktive Wehr seines Heimatortes Hochneukirch übernommen. Dort sammelte er viel Erfahrung und wurde im Jahr 2008 Löschzugführer in Hochneukirch. Diese Funktion hatte er bis zum Herbst 2023 inne. „Ich freue mich, die als Löschzugführer geübte Zusammenarbeit mit Heinz Dieter Abels in neuer Konstellation fortzuführen“, so Frank Poestgens.