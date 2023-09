Flüchtlinge in Jüchen Karl-Justen-Halle ist weiter eiserne Reserve

768 Flüchtlinge lebten Ende August in Jüchen. Im Sommer 2022, vor einem Jahr, waren es 593 gewesen. Im Rathaus macht sich die Verwaltung Gedanken über die Unterbringung weiterer Personen. „Wir können die Zuweisungen nicht beeinflussen“, sagte Bürgermeister Harald Zillikens im Sozialausschuss. Ob und wann es Zuweisungen geben wird, ist nicht prognostizierbar. Nach der Quote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz besteht für Jüchen noch eine Aufnahmeverpflichtung für weitere 37 Menschen. „Wir haben die Menschen bislang immer dezentral untergebracht, das soll auch in Zukunft so weitergehen“, erklärte Zillikens.