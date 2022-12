Finanzielle Probleme für Jüchen Grüne fordern Zahlen zum Schulausbau

Vor einer Herkulesaufgabe steht die Stadt Anfang nächsten Jahres: Wie kann der einstimmig vom Rat beschlossene Ausbau aller Schulen gelingen, ohne dass die Kommune in den kommenden Jahren in die Haushaltssicherung schlittert, somit an Handlungsfähigkeit verliert? Wegen dieser Frage hatte die Politik den Beschluss des Etats 2023 auf März vertagt. Doch für die Entscheidung fehlen der Grünen-Fraktion wichtige Daten: Sie beantragt für den Hauptausschuss Anfang Februar einen „Kostenvergleich der Ausbauvarianten für weiterführende Schulen“. „Wir sollten die Kosten für die Varianten genau ermitteln und nicht über den Daumen schätzen“, betont Fraktionschef Thomas Dederichs.