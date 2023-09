feuerwehreinsatz auf der Gartenstraße Feuerwehr stützt Decke im Haus ab

„Einsturz“ lautete das Alarm-Stichwort am Mittwoch kurz nach 12 Uhr für die Feuerwehr, die daraufhin mit starken Kräften auf der Gartenstraße in Hochneukirch anrückte. Circa 40 Feuerwehrleute aus drei der vier Löschzüge in der Stadt waren im Einsatz, auch die Drehleiter und der Rüstwagen aus der Jüchener Wache waren vor Ort. In einem Einfamilienhaus „hing eine Zwischendecke im Bereich einer Dachgaube etwa einen halben Meter durch“, erläutert Heinz-Dieter Abels, Leiter der Feuerwehr Jüchen. „Durch ein undichtes Dach war Wasser in die Zwischendecke gelaufen. Die hatte sich so mit Wasser vollgesogen, dass sie durchhing“, berichtet der Feuerwehrchef. „Wir haben uns von der Drehleiter aus und mit der Drohne von oben einen Überblick verschafft“, sagt Abels.