Tierischer Einsatz der Feuerwehr Jüchen Labrador-Hündin Maja aus tiefem Erdloch gerettet

In den vergangenen Jahren ist so etwas im Stadtgebiet von Jüchen häufiger vorgekommen – im Sommer 2014 gleich zweimal hintereinander. Erst war auf dem Kunstrasenplatz in Hochneukirch ein Loch aufgetreten, das 50 Kubikmeter Raum fasste. Nur Wochen später tat sich eine Vertiefung auf einem Spielplatz in Holz auf. Auch in Otzenrath soll es in der Vergangenheit zu Tagesbrüchen gekommen sein.