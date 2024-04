Baum prägte Ortsbild von Damm Sturm entwurzelt riesige Kastanie am Dycker Weinhaus

Die Kaltfront, die am Montagnachmittag durch Teile von NRW gezogen ist, hat auch in Jüchen zu Schäden geführt – vor allem im Nordosten des Stadtgebiets. Die Feuerwehr Jüchen verzeichnete vier wetterbedingte Einsätze, allesamt im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Bedburdyck (bis 1975). Den größten Einsatz am Sturm-Nachmittag hatte die Feuerwehr in Damm: Dort hatte eine Böe gegen 16 Uhr eine gewaltige Kastanie gegenüber des früheren Dycker Weinhauses erwischt. Der Baum kippte auf die Straße – und blockierte die wichtigste Ortseinfahrt vollständig.