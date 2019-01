ABC-Alarm in Jüchen: Technikfehler im 3M-Giftgaslager ruft die Feuerwehr auf den Plan

Jüchen Zunächst hatte die Kreisleitstelle eine vermisste Person im Sterigaslager gemeldet. Sterigas oder Sterilisationsgas gilt als hochgiftig. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand – es handelte sich um einen Fehlalarm.

Mit großem Aufgebot musste die Feuerwehr Jüchen am Donnerstag kurz nach 9 Uhr zu einem ABC-Alarm ausrücken, der in einem Gaslager der Firma 3M an der Neusser Straße auslöst worden war. Zunächst hatte die Kreisleitstelle eine vermisste Person im Sterigaslager gemeldet. Sterigas oder Sterilisationsgas gilt als hochgiftig. Gleichzeitig wurden über die Leitstelle ein Hubschrauer mit einem Notarzt und der Rettungswagen aus Mönchengladbach angefordert. Der Jüchener Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels war als Erster am Einsatzort, zu dem er die Löschzüge Jüchen, Gierath, Kelzenberg und Waat mit 43 Mann geordert hatte. Eigentlich sollte die Lagerhalle unter Atemschutz nach der vermeintlich vermissten Person von der Feuerwehr durchsucht werden. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass ein technischer Defekt den Alarm ausgelöst hatte.