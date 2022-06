Feuerwehr Jüchen : Neues Gerätehaus Hochneukirch wird später fertig

Hochneukirch Die Fertigstellung des neuen Gerätehauses für den Löschzug Hochneukirch verzögert sich, ein Grund dafür ist ein Wasserschaden. Wann die Wehr nun einziehen kann.

Von außen sieht das neue Feuerwehrgerätehaus an der Straße Zum Regiopark in Hochneukirch fertig aus, innen laufen aber noch Bauarbeiten. Aus mehreren Gründen verzögert sich die Fertigstellung, unter anderem musste ein Wasserschaden behoben werden. „Wir gehen davon aus, dass wir das Gebäude Ende Juli an die Feuerwehr übergeben können“, erklärt technischer Dezernent Oswald Duda. „Wir sind etwa drei Monate im Rückstand.“