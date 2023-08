Sicherheit in Jüchen Feuerwehr geht neue Wege bei Nachwuchsgewinnung

Eine eigene Talentschmiede hat die Feuerwehr Jüchen: ihre Jugendfeuerwehr. Vier Mädchen und 29 Jungen im Alter ab zehn Jahren machen dort mit. Es sollen mehr werden, denn aus der Jugendwehr kommt rund die Hälfte der Aktiven in den drei Löschzügen und zwei Löschgruppen. Mit neuen Wegen wollen Stadtjugendfeuerwehrwart Julian Jungheim (37) und sein Team neue Mitglieder gewinnen. Dafür bietet die Wehr jetzt alle drei Monate Schnupperdienste an. Die aktuelle Runde startet am Montag, 21. August, 18 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus Hochneukirch, Zum Regiopark. Dort ist das Domizil der Jugendfeuerwehr.