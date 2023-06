Feuerwehr Jüchen im Einsatz Auto gerät während der Fahrt auf der A 46 in Brand

Die Feuerwehr rät, sich bei einem Autobrand so zu verhalten wie der Fahrer am Dienstagabend: rechts ranfahren, aussteigen, hinter die Schutzplanke gehen und den Notruf 112 wählen. Kleine blaue Schilder am Fahrbahnrand weisen alle 500 Meter den Autobahn-Kilometer aus, nach dem die Feuerwehr Anrufer am Telefon fragt.