Feuerwehr in Jüchen Mit einer Drohne alle Gefahren erkennen

Es ist nicht die einzige Drohne der Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss. Ein zweites Gerät gibt es bei der Neusser Wehr, stationiert ist es bei den Florianern in Holzheim. Zurzeit seien nur diese zwei Drohnen in Jüchen und in Holzheim offiziell angemeldet. „Andere Wehren prüfen den Einsatz derzeit“, sagt Abels. „Wir haben das Kreisgebiet aufgeteilt, den südlichen Teil übernehmen die Neusser Kollegen und wir den Norden.“ So sind die Jüchener mit der Drohne zum Beispiel auch in Korschenbroich unterwegs, wenn es dort etwas aufzuklären gibt. Was die Geräte leisten, schildern Abels und Schroeder anhand eines Feuers auf einem Feld in Schlich. Dort war ein Mähdrescher in Brand geraten, die Flammen griffen auf das Getreide über. „Wir haben die Drohne aufsteigen lassen und gesehen, dass das Feuer in Richtung eines angrenzenden kleinen Waldes loderte“, sagt Abels. Da habe man dank der Drohne Abwehraktionen einleiten können und das Feuer vom Wald weglenken können. Mehrere Einsätze habe es auch gegeben, bei denen Menschen gesucht werden mussten.