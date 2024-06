Feueralarm in Jüchen-Hochneukirch Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus löst großen Einsatz der Feuerwehr aus

Hochneukirch · Am Mittwochmorgen ist es in Hochneukirch zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Die Retter waren in einem Mehrfamilienhaus an der Peter-Busch-Straße gefragt. Dort war es in einem Zimmer zu einer Rauchentwicklung gekommen.

12.06.2024 , 16:31 Uhr

Die Feuerwehr rückte mit drei Löschzuügen plus Drehleiter an. Foto: Feuerwehr Jüchen

Am Mittwoch gegen 8.15 Uhr ist die Feuerwehr wegen eines Zimmerbrands zur Peter-Busch-Straße nach Hochneukirch ausgerückt. Aus dem Erdgeschoss eines den Einsatzkräften bekannten Mehrfamilienhauses drang Rauch. Weil in dem Objekt mehr als 70 Menschen gemeldet sind, kam die Feuerwehr mit „großem Besteck“: Gleich drei Löschzüge rückten an, dazu Führunsgdienst, Einsatzleitung und Drehleiter. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte diese allerdings schon verlassen, so dass sich die Feuerwehr auf die Löscharbeiten konzentrieren konnte: Ein Einsatztrupp unter Atemschutz ging mit einem Kleinlöschgerät ins Innere und brachte die rauchenden Handtücher ins Freie. Anschließend wurde die Wohnung maschinell belüftet, der Rauch herausgeblasen. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht und schließlich ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Feuerwehr.

(cka)