Fest mit 23 Vereinen und Organisationen Jüchen zeigt sich in bunter Vielfalt

Jüchen bunt, dieses Motto galt in mehrfacher Hinsicht beim Fest auf dem Schulhof und in den Räumen der Gesamtschule Jüchen an der Stadionstraße, zu dem der Stadtjugendring Jüchen eingeladen hatte. Sowohl kulturell als auch kulinarisch, sowohl völkerverbindend als auch generationsübergreifend, sowohl interreligiös aus auch inklusiv – Jüchen präsentierte sich in großer Vielfalt.