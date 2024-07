Fest im beschaulichen Jüchen-Rath Ein Hoch auf das Leben im kleinen Dorf

Ein Höhepunkt war am Sonntag die Cafeteria auf der Dorfwiese, wo unter Pavillons oder in der Sonne selbst gemachte Kuchen und Kaffee kredenzt wurden. „Schön ist, dass im Dycker Ländchen die Dörfer gut vernetzt und befreundet sind. Da kommen auch Gäste aus den Nachbarorten vorbei, die sich bei und wohl fühlen und sich bewirten lassen“, schwärmt Präsident Heimann. Die kleinen Dörfer müssten einfach zusammenhalten, um gegen die „Konkurrenz“ in den Städten bestehen zu können. Schließlich hat Neuss parallel das größte Schützenfest und dadurch hatte der Vorstand große Probleme, Musikkapellen für die Umzüge zu bekommen. „Dafür haben wir bis an die holländische Grenze telefoniert und Mails geschrieben“, erzählt der Rather Präsident, der schließlich zwei Blaskapellen aus Mönchengladbach und Schelsen fand.