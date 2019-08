Ferien in Jüchen : Kids von heute sind fasziniert von der guten alten Spielkonsole

Jüchen Im Pfarrbüro von St. Jakobus Jüchen wurden in dieser Woche die alten Spielekonsolen der 1990er und -80er Jahre ausgepackt. 13 Jungen und Mädchen spielten mit den alten Konsolen und haben sogar selbst Spiele gestaltet.

Am Montag konnten die Kinder die alten Spielekonsolen, wie die „SNES“ oder die „Playstation 1“, im Jugendcafé erstmalig ausprobieren. „Die Kinder sollten einen Einblick in die Spielewelt der 90er und 80er Jahre bekommen“, erläutert Jugendleiter Stephan Bredt. Kreativ wurden die jungen Spieler am Dienstag. Eine Gruppe sollte im Computerspiel „Minecraft“ das Haus Katz nachbauen. Währenddessen baute die zweite Gruppe mit Hilfe von „Bloxels“ und der iPad-App „Draw Your Game“ ihr eigenes Spiel. Bloxels ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe die Kinder ihr eigenes Spiel bauen und ein Level designen können.

Am Donnerstag hatten die jungen Teilnehmer noch ein Mal die Gelegenheit, alles was sie in den vergangenen Tagen ausprobiert hatten, erneut zu spielen. Ab 17 Uhr kamen die Eltern der Kinder für eine Stunde vorbei, um mit den Kindern zu spielen. Außerdem zeigten die Kinder ihren Eltern, was sie in den letzten Tagen alles gemacht hatten und präsentierten auch ihre eigenen Levels. Bredt war sehr zufrieden mit der Woche, aber er räumt ein: „Der Titel war nicht so ideal gewählt, da er zu vielen Missverständnissen geführt hat“. Der Jugendleiter kündigt an, dass es wahrscheinlich auch in der zweiten Herbstferienwoche wieder so eine Aktion geben wird, jedoch dann unter einem anderem Namen.