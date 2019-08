Die FDP Jüchen im Sommergespräch : FDP fordert Neubau für zwei Schulen

FDP-Fraktionsvorsitzender Konrad Thelen im Sommergespräch mit der NGZ. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Die FDP hofft, bei der Wahl 2020 auf vier Ratssitze zu kommen. Sie fordert einen Neubau an der Stadionstraße für die Gesamtschuldependance und die Grundschule Jüchen. Für die Polizeiwache soll der Bauhof umgebaut werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Ambitionierte Ziele haben die Jüchener Liberalen für die Kommunalwahl: „Wir hatten zu unseren besten Zeiten acht Sitze im Rat, jetzt sind es drei, aber wir wollen auf vier Sitze kommen“, gibt FDP-Fraktionsvorsitzender Konrad Thelen die Marschrichtung vor, die er für realistisch halte, wie er sagt. Dabei fürchte die FDP Jüchen keinesfalls, von den Grünen überholt zu werden, obwohl diese im Bundes- und Europatrend momentan Zugewinne einholten: „Wir besetzen als FDP in Jüchen schließlich viele grüne Themen“, sagt Thelen und meint mit auch die Schwerpunkte aus der Nachhaltigkeitstrategie der Stadt.

Er fürchte aber, dass „leider“ die AfD, die bisher vor allem in Hochneukirch sogar zweistellige Wahlergebnisse erzielt hatte, auch in Jüchen bei der Wahl im nächsten Jahr punkten könne. Andererseits bleibe er aber gelassen: „Ich habe eigentlich keine Angst davor. Denn wenn die AfD tatsächlich in den Rat einziehen wird, dann werden sich die uns schließlich bekannten Akteure selbst disqualifizieren“, meint der FDP-Chef.

Info FDP äußert sich noch in der Bürgermeisterfrage Die FDP im Stadtrat Statt drei aktuell hofft die FDP auf vier Ratssitze als Ergebnis der Kommunalwahl 2020. Bürgermeisterfrage FDP-Fraktionsvorsitzender Konrad Thelen würde Harald Zillikens wieder unterstützen, wenn er von der CDU erneut aufgestellt würde. Das Votum der Liberalen dazu steht aber noch aus. Zillikens hat sich noch nicht erklärt, ob er weitermachen will.

Eine klare, allerdings bislang nur persönliche Position hat Thelen in der Bürgermeisterfrage. Schließlich werden 2020 auch die Bürgermeister neu gewählt: „Es geht mir um Stabilität. Für den Fall, dass unser Kooperationspartner CDU Harald Zillikens wieder aufstellt, würde ich ihn persönlich voll unterstützen“, sagt Thelen, der aber einräumt: „Wir haben unseren Parteitag erst Ende August, Anfang September und werden uns danach öffentlich äußern.“

Zu den Hauptthemen, die Jüchens Liberale auch in den Wahlkampf mit einbringen wollen, gehört auch die Entwicklung der örtlichen Schullandschaft. Es sei ein unhaltbarer Zustand, dass die Gesamtschule auf zwei Standorte aufgeteilt sei: „Deshalb werden wir die große Lösung fordern“, sagt Thelen. Gemeint sei ein Neubau der Gesamtschule , wofür die FDP das Gelände des Reitvereins an der Stadionstraße vorschlage. Das werde nämlich nur einmal im Jahr für ein Turnier genutzt, wäre aber wegen seiner Lage gegenüber der Gesamtschule an der Stadionstraße ideal. Und da die Grundschule In den Weiden auch für ihre Ogata schon lange nicht mehr mit dem Platz hinkomme, könnte diese nach den Vorstellungen der FDP ebenfalls in den Neubau einziehen. „Die Grundschule Jüchen könnte man dann in eine Kita umbauen“, überlegt Thelen.

Vorstellungen haben die Liberalen auch, was aus der alten Polizeiwache werden soll. Für diese wurden zwar im Bauausschuss schon die Umbaupläne vorgestellt, die ein Architekt im Auftrag der Stadtverwaltung bereits entworfen hatte. Aber die FDP favorisiere eine andere Lösung, sagt Thelen. So werden die Liberalen im nächsten Fachausschuss nach der Sommerpause als neuen Standort den jetzigen an der Wilhelmstraße vorschlagen, der für die Polizeiwache umgebaut werden könne. Für den Betriebshof, der bis dato auf zwei Standorte verteilt ist, müsse ohnehin eine neue Lösung mit einem einzigen Standort gefunden werden, sagt Thelen.

Und natürlich werde sich die FDP auch zum Thema Strukturwandel in der Ratsarbeit sowie mit dem Blick auf den Wahlkampf weiterhin positionieren, kündigt der Fraktionsvorsitzende an, der übrigens die Bevölkerungsentwicklung in Jüchen sehr optimistisch sieht. In zehn Jahren könne Jüchen auf 30.000 Einwohner angewachsen sein. Deshalb müssten mit Blick auf die Einwohnerentwicklung und den Strukturwandel unbedingt auch südlich der Autobahn Flächen von dem neuen Wohngebiet Jüchen-West aus mit einer Unterführung unter der Eisenbahnstrecke erschlossen werden. „Wir brauchen unbedingt die Fläche des ehemaligen Ortes Priesterath, um dort Wohnen und Gewerbe ansiedeln zu können“, sagt Thelen.