Parteien in Jüchen Jüchener FDP wählt am 11. März neuen Vorsitz

Die Zahl der FDP-Mitglieder in Jüchen ist in den vergangenen vier Jahren fast gleich geblieben. 36 Jüchener gehören den Liberalen an. „Wir haben eine Reihe junger Menschen gewinnen können. Und wir haben in Jüchen eine aktive Gruppe der Jungen Liberalen mit etwa zehn Mitgliedern und mit Bastian Dziwior als Vorsitzendem“, sagt Thelen. Wer Mitglied bei den Julis ist, muss nicht auch das FDP-Parteibuch haben.