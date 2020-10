Jüchen : Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Jüchen Zu einem Zusammenstoß eines Radfahrers und eines Autos mit einem 30-Jährigen am Steuer kam es am Samstag, 10. Oktober, gegen 12.15 Uhr auf der Weyerstraße in Jüchen.

Der Radfahrer, ein 55-Jähriger aus Jüchen, kam dabei zu Fall und wurde leicht verletzt. Die Unfallursache ist nach Auskunft der Polizei noch unbekannt, laut Zeugen soll es unmittelbar vor dem Unfall zum Streit zwischen den Männern gekommen sein.

Aufgrund von Alkoholgeruch sei bei beiden ein Alkoholtest erfolgt, wegen der positiven Ergebnisse seien danach im Anschluss Blutproben fällig. Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)