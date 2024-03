Bauvoranfrage ist hinfällig Fachwerkhaus am Jüchener Markt bleibt doch stehen

Da hat die Stadt Jüchen eine Bauvoranfrage bekommen mit allen Beschreibungen und allen Plänen. Das wurde dann als ein Tagesordnungspunkt im Planungsausschuss behandelt. Die Kommunalpolitiker bereiteten sich vor und beugten sich über die Pläne. Denn immerhin ging es um ein neues Gebäude am Markt. Hinzu kam der Neubau eines Wohngebäudes an der Pastor-Haarbeck-Straße. Vertreter der Fraktionen lobten das Projekt, übten jedoch auch Kritik an der Optik des Gebäudes, aber letztlich war für alle Ausschussmitglieder klar: Gegen die in der Bauvoranfrage vorgestellte Planung eines Wohn- und Bürogebäudes am Markt 13 sowie eines Mehrfamilienhauses an der Pastor-Haarbeck-Straße bestanden keine planungsrechtlichen Bedenken. Zwar war es nur eine Bauvoranfrage, doch nun konnten alle davon ausgehen, dass etwas Neues entstehen wird. Dem ist aber nicht so, denn nichts von dem, was im Planungsausschuss vorgestellt wurde, wird verwirklicht.