Events am Schloss Dyck 2023 Neuer Schlosssommer soll Genuss-Festival werden

Den Jahreszeiten-Zyklus komplettieren will die Stiftung Schloss Dyck. Schlossfrühling, Schlossherbst und Schlossweihnacht (im Winter) gibt es bereits. Eine Premiere wird in diesem Jahr der Schlosssommer vom 4. bis 6. August sein – an dem Wochenende, wenn zum Ende der Sommerferien viele Familien wieder zu Hause sind.