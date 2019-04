Evangelische Kirchen in Jüchen : Jüchener Protestanten planen Kirchen-Fusion

Der Handlungsdruck wird durch eine Pensionierung ebenso verschärft wie durch rückläufige Zahlen bei den Gemeindegliedern.

Zusammenlegungen von Kirchengemeinden als Reaktion auf den Rückgang von Gemeindegliedern und Kirchensteuermitteln, dazu der Mangel an theologischem Nachwuchs zwingen nach der katholischen nun auch die evangelische Kirche zum Handeln. Deshalb steht jetzt eine Fusion der evangelischen Kirchengemeinde Hochneukirch-Otzenrath mit der evangelischen Hofkirchengemeinde in Jüchen zur Debatte. Dies war jetzt bereits das Thema einer Gemeindeversammlung in Jüchen. Und die evangelischen Christen in Otzenrath und Hochneukirch werden sich Ende des Monats bei ihrer Gemeindeversammlung mit der geplanten Fusion auseinandersetzen. Eines steht aber bereits fest, wie der Jüchener Pfarrer Horst Porkolab betont: „Wir haben das Ziel, unsere vier Predigtstätten in Jüchen, Bedburdyck-Gierath, Otzenrath und Hochneukirch zu erhalten.“