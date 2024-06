Ergebnis der Europawahl 2024 in Jüchen SPD bei Europawahl in Jüchen hinter der AfD

Die Wähler in Jüchen haben auch die beiden anderen Ampel-Koalitionspartner abgestraft: Die Grünen brachten es auf 9,9 Prozent (im Vergleich zu 2019 ein Minus von 8,7 Prozentpunkten) und die FDP auf acht Prozent (minus zwei). Knapp 66 Prozent der Jüchener haben sich an der Europawahl beteiligt, besonders hoch war die Wahlbeteiligung in Bedburdyck, Aldenhoven und Damm: In diesen Stadtteilen sind etwa drei von vier Bürgern wählen gegangen. In einem der Hochneukircher Wahlbezirke lag die Beteiligung nur bei 52,4 Prozent. Dort konnte die AfD fast ein Viertel der Stimmen für sich verbuchen.