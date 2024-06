Kulinarischer und musikalischer Genuss Am Freitag startet das erste „Streetfood, Drink & Musik“-Festival in Jüchen

Mit Events wie die diesem, will die Wirtschaftsförderung, dass Jüchen keine „tote“ Stadt ist. „Aus diesem Grund bieten wir auch vieles an – von jung bis alt wird jeder angesprochen“, sagt Voigt. Ziel ist es, mit derartigen Veranstaltungen mehr Leben nach Jüchen zu bringen. „Das Streetfood-Festival wird das erste von vielen Projekten sein, die wir umsetzen wollen“, so Voigt. Wer also keine Lust auf Kochen hat, sollte am kommenden Wochenende den Kochlöffel in der Schublade lassen und auf dem Festival vorbeischauen.