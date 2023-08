Bürger- und Schützenverein Jüchen Erstes Sommercamp der Jüchener Schützenjugend

Jugendoffizier Ralph Thorissen und Michael Spartmann hatten ein Betreuer-Team um sich geschart, das hochmotiviert an die Aufgabe heranging. Der kleine, aber feine Zeltplatz der Otzenrather St. Georgs Pfadfinder bot viele Möglichkeiten für Aktionen. Auch traditionelle Momente, wie Stockbrotbacken über offenem Lagerfeuer, ließen Stimmung aufkommen. Schnell nahmen die Kids das gesamte Gelände in Beschlag. Begeistert war auch Joshua – Sohn des Jüchener Schützenkönigs Jens Reipen: „Toll, dass so viele Kinder hier sind – das macht total Spaß“, sagte der Achtjährige. Während sich am frühen Abend der Schützen-Präsident um den Grill kümmerte, hatten Betreuerinnen ein kleines Frisch-Gemüse-Buffet gezaubert.