Im Nikolauskloster Jüchen : Oblatenschwestern leiten erstes Sommercamp nach Corona-Pause

Jüchen 26 Kinder, darunter zwei Mädchen aus der Ukraine, zwei Ordensschwestern und sieben ehrenamtliche Helfer erleben ein Sommercamp der besonderen Art im und am Nikolauskloster.

So mussten sich die Helfer auch erst kennenlernen und zu einem Team zusammenfinden. Und es geht international zu. Mit den Flüchtlingsmädchen aus der Ukraine verständigen sich die anderen Kinder in Englisch. Das ältere Mädchen hat auch schon ein wenig Deutsch gelernt. Die Leiterinnen des Camps, die Oblatenschwestern Lisa Renner und Kristin Leister, gehören zu einer 21-köpfigen Frauengemeinschaft mit sieben Nationalitäten, die ihren Hauptsitz in Spanien hat. Deshalb ist Spanisch auch die Umgangssprache der Oblatinnen untereinander.

Die 34-jährige Schwester Lisa stammt aus Sachsen und kennt das Nikolauskloster bereits sehr gut. „Wir kommen einmal im Monat und gestalten den Familiengottesdienst im Nikolauskloster“, berichtet sie. Gemeinsam mit drei weiteren Schwestern lebt sie in einer Gemeinschaft bei Borken. Zu erkennen sind die Ordensschwestern jetzt im Sommercamp aber lediglich an einem Kreuz, das sie um den Hals tragen. „T-Shirt und Jeans sind hier einfach praktischer als unser graues Ordenskleid“, sagt Schwester Lisa pragmatisch.

Die elf Jungen und 15 Mädchen übernachten im Nikolauskloster und beginnen jeden Tag mit einem selbst gestalteten Gebet: „Die Kinder beten oft auch für ihre Großeltern“, beobachtet Schwester Lisa. Ausgangspunkt für das thematische Programm des Camps war zu Beginn am vergangenen Sonntag ein Trickfilm über das Mittelalter. So wird gebastelt, getobt und gewerkelt im weitläufigen Park. Insektenhotels und Windlichter werden gebaut. Oder die Kinder lernen, wie man Papier per Hand schöpfen kann. Selbst gebaute Wikingerbötchen lassen die Kinder im angrenzenden Jüchener Bach schwimmen. Ein Ritter-Wettkampf bietet sich auf der Klosterwiese an. Und Ausflüge führen etwa zu einem Ziegenhof oder ins Schwimmbad nach Neuss.