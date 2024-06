Für junge Menschen aus der Region Jüchener bringt erstes Elektro-Festival in seine Stadt

Schlager war gestern – jetzt ist Elektro-Mucke angesagt. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt hat es sich der junge Eventmanager und ehemalige Jüchener Kai Fechter zur Aufgabe gemacht, seine alte Heimat auch für junge Menschen attraktiv zu machen. Hierzu gründete er mit seiner eigenen Firma „Fechter Marketing & Services“ das Projekt „JUTD Indoor Festival“, mit dem er am 9. November zum ersten Mal ein Elektro-Festival in Jüchen auf die Beine stellt.