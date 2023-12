Bund für Umwelt und Naturschutz Nach BUND-Aufruf: Erste Haselmäuse in Jüchen entdeckt

Und zwar nahe des Jüchener Friedhofs. „Ich habe in vierter Generation einen Garten an der Kasterstraße“, erzählt Simone Oversberg. Das Areal liegt an der Eisenbahntrasse. Im Oktober 2022 habe „sie in die dort aufgehängten Nistkästen gesehen – und da kamen mir zwei kleine Tiere mit großen Augen entgegen“, erzählt die Jüchenerin. Daraufhin recherchierte sie, was dort in den Kästen gewesen war: es waren Haselmäuse. Im April dieses Jahres habe sie ein weiteres Tier im Garten gesehen. Nach dem Aufruf meldete sich Simone Oversberg beim BUND.