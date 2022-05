Fünf Tage lang wird gefeiert : Endlich wieder Schützenfest in Jüchen

Jüchen Fünf Tage feiert der Bürgerschützen- und Heimatverein mit seinem Königspaar Hans Reiner und Helga Jagdfeld. Wir geben einen Überblick auf die Höhepunkte und Veranstaltungen des Fests.

Nun ist Feiern wieder in größerem Stil möglich. Beim Historischen Festzug am Sonntag, 29 Mai, bringt der BSHV mit Thomas Lindgens als Präsident und Oberst Robert Wirtz als Regimentskomandeur rund 450 aktive Schützen in 42 Zügen, eine Radfahrgruppe mit 50 Kindern sowie mehr als 200 Musiker auf die Straßen. Der Sonntag ist für die Königin noch aus einem anderen Grund ein besonderer Tag: Sie feiert dann Geburtstag. Schützenfest gefeiert wird natürlich schon vorher: Auftakt ist am Freitag, 27. Mai, 11 Uhr, beim Empfang der Kita-Kinder mit dem Kindergarten-Königspaar Julian Heinrichs und Joann Küppers in der Königsresidenz.