Traditions-Eiscafé in Jüchen : Eis für vier Jüchener Generationen

Jüchen Seit rund 40 Jahren stehen Giuseppe Simari und Mario Lavia im Eiscafé Stasi hinter der Theke, versorgen bereits Enkel und Urenkel ihrer ersten Kunden mit Eis. Steigende Preise machen sich auch in ihrem Geschäft deutlich bemerkbar.

Die Saison hat begonnen, die Sonne der vergangenen Tage verlockt zu einem Eis, Tische und Stühle sind im Freien aufgestellt. Mit vielen Stammkunden gibt es ein Wiedersehen: Im Eiscafé Stasi neben den Supermärkten an der Kölner Straße kommen mittlerweile die Enkel und Urenkel der ersten Kunden zum Eisschlecken. Und seit rund 40 Jahren reichen Giuseppe Simari (67) und Mario Lavia (65) Hörnchen und anderes über die Theke, die beiden führen zusammen mit Simaris Neffen Giovanni Mazza (52) das 1969 gegründete Traditionsunternehmen – ein kleines Stück Bella Italia mitten in Jüchen.

Eisige Alpen Etliche Gelatieri stammten und stammen aus Tälern in den Dolomiten, wo sich viele Menschen nach Rückgängen in anderen Berufszweigen auf Eisherstellung verlegten und in andere Länder zogen.

„Als ich hier anfing, kostete die Kugel Eis noch 20 Pfennig“, erinnert sich Giuseppe Simari, der aus Kalabrien nach Deutschland kam, 1978 Mitarbeiter im Eiscafé wurde. Sechs Jahre später verkaufte Giuseppe Stasi die Eisdiele, damals noch an der Odenkirchener Straße. Simari und Lavia wurden Chefs, später stieß Mazza hinzu. Der Café-Name aber blieb und hat so gar nichts mit der DDR-Staatssicherheit zu tun. „Stasi ist in Italien ein so häufiger Name wie hier Müller und Schmitz“, erläutert Guiseppe Simari.