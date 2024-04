Einsatz in Otzenrath Feuerwehr Jüchen rettet Mann aus Brandwohnung

Feueralarm im Ortskern von Otzenrath: Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ist in einer Erdgeschosswohnung an der Marktstraße ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde mit dem Stichwort Zimmerbrand alarmiert und rückte gleich mit zwei Löschzügen an, inklusive Drehleiter. Wie Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels berichtet, wurden die Retter noch auf der Anfahrt darüber informiert, dass sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch ein Mensch in der brennenden Wohnung befindet.