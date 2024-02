Feuerwehr Jüchen löscht Brand Einsatz auf dem „Tagebau-Highway“ – Auto steht lichterloh in Flammen

Im Tagebau-Abschnitt der Autobahn 44 ist am Sonntagvormittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin bemerkte den technischen Defekt an ihrem Wagen rechtzeitig und konnte ihn auf den Standstreifen lenken. Sie verließ das Auto und blieb unverletzt. Rasch wurde die Feuerwehr verständigt. „Als wir eintrafen, stand das Fahrzeug in Vollbrand“, sagt Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels. Es handelte sich um einen Pkw mit Verbrennungsmotor, konkret um einen Diesel.