Einsatz in Jüchen : Einbruch: Polizei nimmt Flüchtenden fest

(Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Jüchen In einem Unternehmen an der Siemensstraße in Hochneukirch löste am vergangenen Dienstag, 29. Dezember, um 0.30 Uhr eine Alarmanlage aus. Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei am Firmengrundstück an.

Als die Polizisten ins Gebäude kamen, flüchtete der mutmaßliche Einbrecher durch eine Seitentür – ohne Erfolg. Ein Polizist verfolgte ihn, holte den Mönchengladbacher ein und stellte ihn. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Im Rucksack des Festgenommenen fanden die Ordnungshüter Einbruchswerkzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)