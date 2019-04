Einbruch in Jüchen : Einbrecher flexen Tresor im Schnellrestaurant auf und stehlen das Geld

Jüchen Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Spurenauswertung dauert an.

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Schnellrestaurant an der Neusser Straße in Jüchen. Die bislang unbekannten Täter seien in der Nacht auf Montag zwischen 2 4 Uhr in das Restaurant eingedrungen. Die Polizei erhielt über einen Mitarbeiter zum Beginn der Frühschicht Kenntnis vom Einbruch. Nachdem die Täter zunächst durch ein aufgehebeltes Fenster in das Restaurant eingestiegen waren, stemmten sie dort mit brachialer Gewalt eine Wand heraus, wie die Polizei schildert. Anschließend flexten sie einen Tresor auf. Die Beute bestand aus Geld, das sich in dem Tresor befand. Die Summe wird von der Polizei nicht beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Spurenauswertung dauert an. Hinweise zu Fahrzeugen oder sonstige verdächtige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, werden von der Polizei in Neuss erbeten Telefon 02131 3000.