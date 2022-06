Engagiert für die Gemeinschaft in Jüchen : Ein Fest für Jüchener Ehrenamtler

Jüchen Rund 220 Frauen, Männer und Jugendliche kamen zum Sommerempfang der Stadt im Innenhof von Haus Katz. Alle Gäste einte, dass sie sich ehrenamtlich für die Gesellschaft einsetzen. Dafür gab es nun ein Dankeschön.

Unermüdlich sind sie für andere engagiert. Sie retten Leben, organisieren das Vereinsleben oder helfen Flüchtlingen und anderen Menschen, die Unterstützung brauchen. Nun standen sie einmal selbst im Mittelpunkt: Rund 220 Ehrenamtler waren zum Sommerempfang der Stadt im Innenhof von Haus Katz gekommen, in dem Tische, Bänke und Zelte aufgestellt worden waren. In mit Eis gefüllten Schubkarren lagen kalte Getränke bereit, Würstchen gab‘s reichlich und Musik von der Band „Spin off“. Auch das Wetter spielte trotz vieler Wolken beim Empfang unter dem Motto „Menschen für Menschen – gemeinsam stark für Jüchen“ mit.

Auch bei der Bewirtung halfen Ehrenamtler mit – Mitglieder der Jüchener Jugendfeuerwehr. Seit Ende 2021 ist Nina Dürselen-Pferdmenges stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwartin. Seit 2011 ist die 30-Jährige in der Feuerwehr aktiv, rückt in der Löschgruppe Waat aus. „Ich bin durch Großvater, Vater und Onkel mit der Feuerwehr aufgewachsen“, sagt sie. Anderen Menschen zu helfen, sei für sie Motivation – und sie wolle „Jugendliche an die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr heranzuführen“, erklärt Nina Dürselen-Pferdmenges, die von Beruf Grundschullehrerin ist und vor kurzem geheiratet hat.