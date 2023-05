Ehemaliger Jugendbetreuer aus Jüchen verurteilt Fünf Jahre Haft wegen Kindesmissbrauchs

Jüchen · Das Landgericht Freiburg hat einen heute 35-Jährigen, der früher in Jüchen als Jugendbetreuer tätig war, wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern in Baden-Württemberg verurteilt. Der Fall hatte auch in Jüchen schockiert.

24.05.2023, 19:15 Uhr

Auch in Jüchen ermittelte die Polizei wegen Kindesmissbrauchs. Der 35 Jahre alte Beschuldigte wurde jetzt verurteilt. Foto: © Gerhard Seybert

Von Wiljo Piel