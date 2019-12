Mitreißender Auftritt in Garzweiler : „Dyckerländer“ bieten famoses Weihnachtskonzert

Die „Dyckerländer“ beeindruckten mit einem vielseitigen Programm. Foto: Andreas Woitschützke

Garzweiler Die Karten waren rasch vergriffen, die Peter-Giesen-Halle ausverkauft: Die Dyckerländer begeisterten ihr Publikum.

Von Karin G. Verhoeven-Meurer

Am Wochenende war das Weihnachtskonzert der „Dyckerländer“ in der Peter-Giesen-Halle eine Steigerung zu allem, was das Blechbläser- Ensemble unter Orchesterleiter Simon Förtsch in den vergangenen neun Jahren geboten hat. Wer sich rechtzeitig um Eintrittskarten bemüht hatte, konnte sich glücklich schätzen. Beide Termine waren ausverkauft.

Los ging es mit dem „Hoch- und Deutschmeistermarsch“, gefolgt von Böhmerwald-Melodien, die Sebastian Reimann und Harald Eicker gesanglich unterstützten. Auch lustige Programmpunkte gab es – etwa Moritz Wilsch, der die „Löffelpolka“ mit Löffeln interpretierte – eine Seltenheit in Konzerten! Natürlich gab es wieder Medleys bekannter Schlager und Filmmusiken, die im Hause Förtsch auf Polka – oder Marschmusik – Sound umgeschrieben worden waren.

Das Gefühl von Weihnachts-Wunderland brachten schließlich Musikstücke wie „You Raise Me Up“, interpretiert von Mario Lorenz am Flügelhorn. Und dann wieder als Kontrast Lukas Pasch, der „Plaisir d‘amour“ im Kopfstand mit Glöckchen spielte. In dem Programm durfte Leonard Kaluza mit seiner Klarinette nicht fehlen und natürlich auch Tom Breuer nicht, der mit seinen neun Jahren das gesamte Konzert gemeinsam mit den anderen 23 Musikern mitspielte und seinen umjubelten Solo- Auftritt mit seinem Trömmelchen im Stück „Der kleine Trommler“ hatte. Da vibrierte die Peter-Giesen-Halle beim Applaus! Noch vor der Pause erklang das „Ave Maria“, fantastisch gesungen von Tenor Kai Scholdy und am Klavier begleitet von seiner Frau Indira Farabi. Das Publikum war hin und weg, als der begnadete Tenor später weitere drei Mal auftrat.