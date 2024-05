Kunstprojekt der Gesamtschule Jüchen Ukrainische Kinder stellen im Schloss aus

Bei der Recherche nach passenden Kuratoren für ein Projekt sind sie auf Hanna Melnykova gestoßen. Sie ist eine ukrainische Fotografin und Gründerin der „Ukrainian Women Photographers Organization“. Sie stammt aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, und studierte an der königlichen Kunstakademie in den Niederlanden. Melnykova entwickelte ihr eigenes Studienprogramm im Bereich der bildenden Kunst und unterrichtete an verschiedenen Kunstschulen in Kiew und Charkiw. Als Kunstlehrerin erforscht und arbeitet sie derzeit mit experimentellen Techniken in der Fotografie.