Livestream aus dem Atelier von Meral Alma : Meral Alma lässt sich live beim Malen filmen

Meral Alma malt live vor der Kamera

Düsseldorf/Hochneukirch Nur wenige Maler lassen sich beim Arbeiten beobachten. Meral Alma aus Hochneukirch malte erstmals in einem Livestream und erzählte dabei viel über den Schaffensprozess.

Eine Malerin wie Meral Alma muss sich körperlich fit halten. Bei ihrem ersten Livestream aus dem Atelier geht es bei der Arbeit an ihrem neuen Riesengemälde immer wieder die Leiter hoch und runter. „Normalerweise steht hier ein Gerüst, aber wegen der Kamera habe ich heute nur die Leiter genommen“, erläutert Alma.

Die aus Hochneukirch stammende Malerin ist bekannt für ihre besonderen Formate. Deutschlands größtes Bild mit acht mal zehn Metern hat sie, wie berichtet, für einen sechsstelligen Betrag verkaufen können. Es hängt in der Karlsruher Bahnhofshalle.

Info Malerin jetzt im Beirat „ihrer“ frühere Kunstakademie Neue Anerkennung Meral Alma wurde in diesem Jahr in den Beirat der Freunde und Förderer der Kunstakademie Düsseldorf gewählt. Vorgeschichte Sie wurde in ihrer Studienzeit zweimal, 2014 und 2015, mit Förderpreisen ausgezeichnet. Kunstförderpreis der Düsseldorfer Jonges Alma erhielt 2021 als erste Frau den Kunstpreis des Düsseldorfer Heimatvereins.

Ihr neues Großformat ist nur etwas kleiner, nämlich drei mal acht Meter, aber sie setzt damit ihre Reihe „Zirkus des Lebens“ fort. Teil fünf ist in Arbeit... und das wird dauern: „Es gibt in meinem Atelier keine Uhr und beim Malen auch kein Zeitgefühl“, sagt sie nach dem 45-minütigen Livestream, der ihr wie fünf Minuten vorgekommen sei. An der Arbeit für Karlsruhe hat sie ein ganzes Jahr gemalt.

„Wie lange brauchst du für ein Bild?“, wird sie im Livestream gefragt. „Ewig“, antwortet sie kurz, erläutert dann aber: „Ein Bild entwickelt sich im Schaffensprozess. Am Anfang steht eine Idee, der Rest passiert. Und Bilder sind wie Diven, das Bild braucht eben so lange wie es braucht.“ „Aber wann ist für dich ein Bild fertig?“, wird sie gefragt: „Sehr, sehr schwierig“, entgegnet sie und erläutert: „Man muss mutig sein, ein Bild auch zu zerstören oder zu übermalen“, sagt sie. Sogar Bilder aus ihren Katalogen, manchmal sogar schon verkauft, übermale sie bisweilen, wenn sie nicht mehr zufrieden mit ihrer Arbeit sei. Manchmal verlasse sie das Atelier und sei mit dem Werk „mal zufrieden“. „Am nächsten Tag kann es dann aber passieren, dass ich es überhaupt nicht mehr gut finde. Am Ende wird dann zerstört oder durch Übermalen das Bild regelrecht in Farbe ertränkt“, erzählt die Künstlerin.

Wenn sie nicht genügend Farben im Atelier habe, bekomme sie eine Panikattacke, verrät Meral Alma und sagt: „Man muss auch im Materialverbrauch mutig sein.“ Die Bilder haben deshalb enorm viele Schichten und damit bisweilen auch ein entsprechendes Gewicht. So wog die Arbeit für Karlsruhe 2000 Kilogramm. In Farbe „ertrinkt“ denn auch beinahe der Atelierboden, auf dem sich nicht nur Farbkleckse, sondern ganze Farbschichten aufbauen. Sehr viel Material an Öl und Acrylfarben, an reinen Pigmenten verbraucht die Malerin, die auch gerne mal einen Pinsel auf der eigenen Kleidung abstreift und die Malhandschuhe als Palette benutzt. Ihr langes, schwarzes Haar zu einem Dutt hoch auf dem Kopf geschlungen, nutzt Alma übrigens auch als „Nest“ für ihre Ersatzpinsel.

Ihr Malprozess, wenn auch nur in 45 Minuten mitzuverfolgen, mutet wie eine eingespielte Choreographie an, wie ein Tanz mit Farben. Immer wieder stellt Meral Alma auch Ballett-Tänzerinnen auf ihren Werken dar. Sie bezeichnet die komplexen Darstellungen in der Reihe „Zirkus des Lebens“ als ein Universum. Sie malt das Leben facettenreich, aber bewusst nicht figurativ. Bunt, kraftvoll und geheimnisvoll ziehen ihre Bilder den Betrachter nicht nur an, sondern in sich hinein. Nur ein Teil davon ist Maltechnik, der andere ist der Ausdruck, die sprechende und fesselnde Farbwelt ihrer Werke. Alma sagt: „Ich lade den Betrachter meiner Bilder dazu ein, ein Teil meiner Welten zu werden.“

Auch ihre neueste Arbeit im Zyklus „Zirkus des Lebens“ zeigt neben Großfiguren wie die eines Punkers, den sie in allen ihren Bildern verewigt, viele kleine Fenster, die sich öffnen. Schon durch die fluoreszierenden Farben, die die Bilder je nach Licht und Dunkelheit ganz anders wirken lassen, wird der Blick „hinter die Fenster“ und damit die Fantasie des Betrachters angeregt.