Drei Konzerte : Musik im Schmölderpark mit drei Konzerten

Die Gruppe „Stixx“ ist im Schmölderpark mit dabei. Foto: Georg Salzburg

Jüchen Die Konzerte finden an zwei Samstagabenden und einem Sonntagvormittag statt.

Die von Bürgermeister Harald Zillikens im Jahre 2015 ins Leben gerufene Open-Air-Veranstaltung „Musik im Park“ wird auch in diesem Jahr mit drei Konzerten im Schmöl–derpark in Hochneukirch fortgesetzt. Das besondere in diesem Jahr: Die NEW wird mit ihrem Musiksommer Teil der Veranstaltungsreihe werden. Die Konzerte finden an zwei Samstagabenden und einem Sonntagvormittag statt.

Am Samstag, 6. Juli, macht ab 19.30 Uhr, die Band „Stixx“ den Anfang mit ihren bekannten Rocksongs. Im Repertoire sind u.a. Titel von Pink Floyd, Dire Straits, Jethro Tull, Bryan Adams, Joe Cocker, ZZ Top, Peter Gabriel, Deep Purple, Bruce Spring–steen, aber auch Westernhagen, Grönemeyer und BAP. Seit 20 Jahren stehen“Stixx“ nun schon auf der Bühne und begeistert ihr Publikum mit ihren ausgelassenen und mitreißenden Auftritten.

Am Samstag, 24. August, ab 20 Uhr wird zum ersten Mal der NEW-Musiksommer in Jüchen gastieren. Auf der Bühne wird die bekannte Cover-Band just:is stehen. Rock, Pop, Soul – Klassiker und Hits aus den aktuellen Charts – dies alles bestimmt das Programm der 1991 gegründeten Cover-Band just:is. Ein ständig aktualisiertes Repertoire, höchste Professionalität und beste Performance bescheren der Band immer wieder große Erfolge, wie u.a. auch als Support-Act von vielen internationalen Stars. Für Stimmung sorgt in erster Linie das Front-Duo Tanja Wendt und Reiner Jennißen.

Weiter geht es am Sonntag, 25. August, ab 11 Uhr. Dann wird die bekannte und beliebte Irish-Folk-Band „Seisiún“ auftreten. Die Band besteht seit 1989 in unveränderter Besetzung aus Volker Abrahamczik (Gitarre, Gesang), Gerhard Kalter (Mandoline, Bouzouki, Banjo, Gesang) und Martin Hoffmann (Geige, Mandoline, Gesang). Gemeinsam haben die Drei bereits drei CDs eingespielt. Die besondere Atmosphäre spontaner Kreativität der irischen Musik und der Spaß am gemeinsamen Musizieren stehen für die drei Musiker im Vordergrund und bescheren den Besuchern ein mitreißendes Musikerlebnis.

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. Für Speisen und Getränke wird vor Ort gesorgt.

(NGZ)