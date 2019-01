Heiraten in Jüchen: Jetzt vier Standesbeamte für die Flut von Eheschließungen

Jüchen In Jüchen haben sich im Jahr 2018 370 Paare das Ja-Wort gegeben. Damit noch einmal 40 Paare mehr als im Jahr 2017, dem bisherigen Rekordjahr. Passend zur Hochzeitsmesse ab heute Abend stellte Bürgermeister Harald Zillikens das Team der Standesbeamten der Stadtverwaltung Jüchen vor.

Annette Elshoff und Andrea Peters hatten sich im Rahmen einer zusätzlichen Weiterbildung spezialisiert und schon ihre Bestellungsurkunden vom Jüchener Bürgermeister erhalten. Neben Silke Rafaneli und Edgar Nölting stehen fortan in der Stadt Jüchen insgesamt vier Standesbeamtinnen und Beamte für Trauungen zur Verfügung. Auch Bürgermeister Harald Zillikens nimmt in seiner Funktion Trauungen wahr.

„Durch die zunehmend steigende Nachfrage nach individuellen Wunschterminen sind wir personell an unsere Grenzen gestoßen. Durch die zwei neuen Standesbeamtinnen sind wir noch flexibler und können nahezu fast jeden Wunsch erfüllen“, sagt der Bürgermeister. Dabei sind Trauungen an gleich vier verschiedenen Orten im Stadtgebiet möglich. Rund 100 Brautpaare machten im vergangenen Jahr vom Angebot der Stadt Gebrauch, sich standesamtlich im Schloss trauen zu lassen. Die einmalige Anlage mit ihrem berühmten Park macht eine Schlosshochzeit zu einem besonderen Erlebnis. Aber auch individuelle Wünsche, was den Trautermin und die Örtlichkeit anbelangt werden, wenn möglich und in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Schloss Dyck, erfüllt, sodass Brautpaare das Terrassenzimmer im Südflügel des Schlosses, aber auch den Stallhof, das Teehaus und die Freifläche auf der Halbinsel für eine standesamtliche Trauung nutzen können.