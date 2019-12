Tagebau Garzweiler : Stadt streitet mit RWE über das Restloch

Jüchen Nun hat RWE Power eine weitere Fristverlängerung für das Restloch beantragt. Dem widerspricht die Stadt Jüchen aber in einer Stellungnahme an die Bezirksregierung Arnsberg. Sie soll nach der Ratssitzung abgeschickt werden.

Die Stadt Jüchen will und muss sich weiter entwickeln: Zur Ansiedlung von Betrieben und dem Bau von Wohnungen fehlt ihr aber die Fläche, die eigentlich längst durch die Füllung und Rekultivierung des Tagebaurestloches südlich von Jüchen zur Verfügung stehen sollte. Nun hat RWE aber eine weitere Fristverlängerung für das Restloch beantragt. Dem widerspricht die Stadt Jüchen jedoch in einer Stellungnahme an die Bezirksregierung Arnsberg in aller Deutlichkeit. Diese Stellungnahme liegt dem Stadtrat als Entwurf vor und soll nach der Sitzung am heutigen Donnerstag abgeschickt werden.