Jüchen : Granulat auf Kunstrasenplätzen kann bleiben

Der Kunstrasenplatz an der Stadionstraße in Jüchen. Das grüne Granulat auf dem Platz ist sogenanntes EPDM-Granulat. Foto: Tinter, Anja (ati)

Jüchen Die Stadt Jüchen hat das Kunststoffgranulat ihrer Kunstrasenplätze testen lassen. Ein direkter Handlungsbedarf ergab sich dadurch vorerst nicht. Das Granulat ist verhältnismäßig umweltfreundlich.

Witterungsunabhängig, ganzjährig bespielbar und pflegeleicht – Kunstrasenplätze weisen gegenüber klassischen Rasenplätzen viele Vorteile für den Spielbetrieb auf. In öffentlicher Diskussion steht hingegen immer öfter das als Einstreumaterial verwendete Kunststoffgranulat. Zwar plant die Europäische Kommission aktuell kein Verbot von Kunstrasenplätzen. Dennoch führt die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) momentan eine öffentliche Konsultation dazu durch, welche Auswirkungen eine Beschränkung von Mikroplastik-Granulat hätte. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Jüchen das Granulat auf ihren Kunstrasenplätzen überprüfen lassen.

Vor etwa einem Jahrzehnt hat die Stadt Jüchen zwei Rasenplätze zu Kunstrasenplätzen umgebaut – von Juli bis Oktober 2006 in Bedburdyck-Gierath und von August bis Dezember 2009 in Hochneukirch. Ein Austausch des Einstreumaterials würde enorme Kosten bedeuten. Stattdessen erfolgte Ende August die Probenentnahme auf allen drei Plätzen in Jüchen. Die Prüfung erfolgte bis Mitte September. Die Kosten beliefen sich auf etwa 2000 Euro.