Biotonnen : Tipps, was in die Biotonne gehört

Tipps, was in die Biotonne gehört

Bei den warmen Temperaturen mehren sich bei der Stadtverwaltung jetzt wieder die Beschwerden über nicht geleerte Biotonnen. Eine falsche Befüllung der Tonnen ist der Grund, weshalb sie nicht geleert werden.

Aktion in Dormagen : Stadt nimmt an Biotonnen-Wochen teil

Müllabfuhr in Jüchen : In Biotonne darf vieles nicht hinein

„Auch die im Handel angebotenen Bio-Abfallbeutel dürfen trotz des Aufdrucks ‚100 Prozent kompostierbar’ nicht in die braune Tonne“, betont Wolf. Denn wegen der kurzen Verarbeitungszeit verrotteten diese nur unvollständig. „Deshalb sollte der Kücheneimer mit Papier ausgelegt oder Papiertüten verwendet werden. Wenn man in der Küche nicht auf Plastikmüllbeutel verzichten möchte, so sind diese, nachdem der Inhalt in die braune Tonne entleert wurde, über die graue Restmülltonne zu entsorgen“, rät der Stadtsprecher.