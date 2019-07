SPD Jüchen : SPD wirft Stadt Geldverschwendung vor

Jüchen Die Stadt Jüchen lässt laut der SPD Geld aus der Städtebauförderung liegen und verschenkt daher Unterstützung für Projekte wie die Erneuerung des Jüchener Marktplatzes oder die Umfeldverbesserung rund um den Bahnhof Jüchen.

Mit herben Vorwürfen an die Stadtverwaltung und an den Bürgermeister meldet sich jetzt der Jüchener SPD-Fraktionsvorsitzende Holger Witting aus der „Sommerpause“. Die dauert nämlich noch den gesamten August ab, bis im September die politischen Gremien wieder tagen. Witting kritisiert: „Jüchen verschenkt Geld aus der Städtebauförderung. Jüchen lässt Geld aus der Städtebauförderung liegen und verschenkt die Unterstützung für Projekte wie die Erneuerung des Marktplatzes oder die Umfeldverbesserung rund um den Bahnhof Jüchen.“. Dabei erhielten in diesem Jahr insgesamt 207 Kommunen in NRW 466,5 Millionen Euro aus der Städtebauförderung und dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ der Europäischen Union, hält Witting der Stadt Jüchen vor. Jüchen gehöre aber nicht dazu, weil es eben kein integriertes Stadtentwicklungskonzept habe, das jedoch Voraussetzung für eine Förderung sei. Auch in der Jüchener Nachbarschaft im Rhein-Kreis Neuss profitierten beispielsweise die Stadt Dormagen von Förderungen in Höhe von 1,218 Millionen Euro für den Wettbewerb „Neue Mitte Horrem“ und die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes auf einer städtischen Sportanlage, nennt Witting ein Beispiel.