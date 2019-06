SPD Jüchen : Resolution gegen Anliegerbeiträge

Jüchen Die Stadt Jüchen soll laut SPD das Land NRW auffordern, das Kommunalabgabengesetz zu ändern und derzeit noch fällige Straßenausbaubeiträge von Anliegern zu streichen.

Die SPD Jüchen macht sich jetzt zum Sprecher der Bürger von Kelzenberg, die für den geplanten Vollausbau der Durchgangsstraße noch mit Anliegerbeiträgen zur Kasse gebeten werden sollen, obwohl der Landtag möglicherweise eine Gesetzesänderung plant. Deshalb bringen die Sozialdemokraten zur nächsten Ratssitzung am 4. Juli eine Resolution ein, die an die Landesregierung weitergeben werden soll, wie Fraktionsvorsitzender Holger Witting fordert. Die Stadt Jüchen soll laut SPD das Land NRW auffordern, das Kommunalabgabengesetz zu ändern und derzeit noch fällige Straßenausbaubeiträge von Anliegern zu streichen. Damit bezieht sich Witting auf Kelzenberg, wo den Anliegern der Keltenstraße „nach der geplanten Straßenerneuerung Kostenbeteiligungen in erheblicher Höhe drohen“, wie er schreibt. Diese Beitragsforderungen seien insbesondere für junge Familien, Alleinstehende oder Rentner kaum zu finanzieren und brächten viele Beitragspflichtige in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. „Für sie ist die derzeitige Beitragserhebungspraxis zum Teil existenzgefährdend“, sagt Witting.