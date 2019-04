Spendenübergabe der Sparkasse Neuss : Tierisch gute Therapie für Senioren

Der Förderverein des Altenheimes Maria Frieden hat zwar jetzt eine Spende bekommen. Ihn plagen aber noch ganz andere Existenzsorgen.

Mit drei Millionen Euro aus ihren sieben Stiftungen unterstützt die Sparkasse Neuss alljährlich das Ehrenamt: Das betonte Sparkassenvorstandsmitglied Hans-Joachim Krömer jetzt in Jüchen. Anlass war die Spendenvergabe aus der Sparkassen-Lotterie. 26.000 Euro PS-Zweckertrag teilen sich in diesem Jahr 36 Vereine und Institutionen in Jüchen. Darunter sind auch zwei Gruppierungen, die mit den Spenden eine Tiertherapie in Jüchener Altenheimen finanzieren. Denn sowohl der Förderverein Maria Frieden, als auch die Bürgerstiftung Jüchen wollen das Spendengeld für tiertherapeutische Projekte in Jüchen verwenden. Während die Bürgerstiftung noch in der Anfangsphase mit der von ihr geförderten Tiertherapie im Carpe Diem-Altenheim in Garzweiler steht, macht der Förderverein von Haus Maria Frieden schon längere Zeit gute Erfahrung mit der Tiertherapie: Das berichtet die jetzt wiedergewählte Vorsitzende des Fördervereins, Gabriele Kürten. So kommt Tiertherapeut Gregor Kryck jeden Monat einmal mit seinem „Zoo“ ins Altenheim Maria Frieden. Er bringt ein Pony, ein Schaf, eine Ziege oder ein Huhn mit. Und Gabriele Kürten schildert, wie die alten Menschen aufblühen, wenn sie die Tiere sehen, sie streicheln und beobachten. Der größte Erfolg der Tiertherapie habe sich bei einer Seniorin gezeigt, die nicht mehr gesprochen und völlig in sich zurückgezogen gelebt habe. „Der Tiertherapeut hat ihr ein Huhn auf den Schoß gesetzt. Sie hat es gestreichelt und plötzlich mit dem Tier gesprochen.“ Damit sei der Bann gebrochen worden.