Jubilare aus Gierath : Die Schröders feiern ihre Diamanthochzeit

Käthe Schröder (82) stammt aus einer großen Familie. Sie wuchs mit sechs Schwestern in Garzweiler auf. Bei Gerresheim in Jüchen erlernte sie den Beruf der Näherin. Gottfried Schröder (86) wurde in Gierath geboren. Er hatte eine Schwester und vier Brüder. Beim Schneidermeister Fischermann in Gierath erlernte er den Beruf des Schneiders. Nach der Lehre arbeitete er als Schneidergeselle in Neuss und bis zu Rente bei der Bundeswehr. Auf dem Klompenball im August 1955 kam es zur ersten Begegnung mit Käthe, die so viel Eindruck hinterließ, dass vier Jahre später geheiratet wurde. „Zuerst zogen wir bei den Eltern nebenan ein, dann bauten wir das Elternhaus um“, erinnert sich der Jubilar. Drei Söhne wurden geboren. Ludger (1961), Heinz-Gerd (1963) und Markus (1968). Zur Familie gehören drei Enkel und ein Urenkel. Am 6. Juli wird die Braut-Messe in St. Martinus gelesen. Im Anschluss wird gefeiert.