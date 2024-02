Naturdenkmäler in Jüchen Zahl der Lücken in prächtigen Alleen wird zunehmen

Das Foto von dem sportlichen Alfa Romeo, der in der Sonne über die Allee zwischen Aldenhoven und Schloss Dyck fährt, ist eines dieser Kalendermotive: eine der Aufnahmen, bei deren Anblick man die Classic Days quasi hören kann – auch wenn sie nicht mehr auf Schloss Dyck stattfinden. Die prächtige Allee ist etwas, das vielen Besuchern auch nach dem Zauber der automobilen Gartenparty in hiesigen Gefilden gut in Erinnerung sein dürfte.