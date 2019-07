Polodrom in Jüchen : Rock-Konzert soll Auftakt für eine neue Ära im Polodrom sein

„Antidepressiva“ beim Revivalkonzert im Red Hot. Foto: Georg Salzburg(salz)

Jüchen Nach fünf Jahren ist das Red Hot im Polodrom wieder Treffpunkt für Freunde der Rockmusik. Es ist schon eine Fortsetzung geplant.

Der Auftakt war verheißungsvoll. Weit über 300 Eintrittskarten waren im Vorverkauf abgesetzt worden. Schlussendlich war das rockige Konzert im Red Hot im Jüchener Polodrom sehr gut besucht. Das war fast schon so „wie früher“, wie ein Besucher bemerkte. Vornehmlich Biker-Freunde trafen sich. So hatten es sich die Organisatoren vorgestellt, als sie sich entschlossen, die Durststrecke im Red Hot zu beenden. Für knapp fünf Jahren hatte es das letzte Rockkonzert gegeben. Hani Nadarevic, die Pächterin des Red Hot, war Feuer und Flamme, als Jörg Kaiser und Hans Holz aus Grevenbroich ihr die Idee vortrugen. „Warum nicht? Es ist schade, dass die Bühne so wenig genutzt wird“, meinte die Gastronomin, die seit einem knappen Jahr im Rod Hot die Fäden in der Hand hält. „Die Bühne ist wie geschaffen für solche Konzerte.“

Auf einen Versuch wollte sie es auf jeden Fall ankommen lassen. Und so, wie es nach dem Abend den Anschein hatte, wird es nicht bei diesem einmaligen Versuch bleiben. Der Versuch ist geglückt, die Zufriedenheit war bei allen Beteiligten groß. „Live in Hanis Red Hot“ soll es in diesem Jahr noch einmal geben, wie Kaiser in Anbetracht der vielen Besucher meinte. Holz, der auch Organisator der Rocksommernacht in Neurath ist, hat den Herbst für das nächste Konzert angepeilt. Naradavic ist sogar schon einen Schritt weitergegangen und hat mit der Band La Ultima aus Mönchengladbach ein weiteres Konzert im Januar vereinbar. Bei allen Konzerten soll es, ine bekanntere Band geben und als Vorgruppe eine lokale Band.